В Хабаровске 220 человек устроили массовый забег вдоль набережной в День бега

На дистанции работали пейсеры — опытные бегуны, которые помогали держать комфортный темп от 5 до 7 минут на километр. Волонтёры раздавали воду, а на финише всех ждала свежая окрошка. Организаторы планируют проводить такие встречи чаще, а не только на крупных всероссийских стартах. Мероприятие прошло в Год спорта, объявленный губернатором Дмитрием Демешиным, а региональный проект «Доступный спорт» в этом году отмечает пятилетие.