В Хабаровске 220 человек устроили массовый забег вдоль набережной в День бега

В Хабаровске впервые прошёл объединённый забег беговых клубов, приуроченный ко Дню бега. На старт у арены «Ерофей» вышли 220 спортсменов-любителей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Шесть городских беговых клубов — С95, Амурран, Атлетика, Rehab, «Не будь как Гриша» и Хехцир трейл — впервые объединились ради совместного флешмоба. Участники пробежали дистанцию в 10 километров в фирменной экипировке своих команд, демонстрируя сплочённость спортивного сообщества. Возрастной разбег впечатлил: самому младшему бегуну едва исполнился год, а самому опытному — 74 года.
Ран-директор бегового клуба С95 Екатерина Фридман поделилась эмоциями.
Екатерина Фридман рассказала: «Впервые в Хабаровске удалось реализовать событие такого формата! Было очень круто видеть столько людей в формах своих беговых клубов, бегущих вместе. Всем участникам безумно понравилось».
На дистанции работали пейсеры — опытные бегуны, которые помогали держать комфортный темп от 5 до 7 минут на километр. Волонтёры раздавали воду, а на финише всех ждала свежая окрошка. Организаторы планируют проводить такие встречи чаще, а не только на крупных всероссийских стартах. Мероприятие прошло в Год спорта, объявленный губернатором Дмитрием Демешиным, а региональный проект «Доступный спорт» в этом году отмечает пятилетие.
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