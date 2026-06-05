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Красноярский спортсмен стал мастером спорта по дартсу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярец Тимур Муратов получил звание мастера спорта России по дартсу. Приказ о присвоении подписан министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым и опубликован на официальном сайте ведомства.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярец Тимур Муратов получил звание мастера спорта России по дартсу. Приказ о присвоении подписан министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым и опубликован на официальном сайте ведомства.

Для Красноярского края это редкое достижение — такое звание по дартсу присваивается впервые за 31 год. Муратов стал вторым спортсменом в истории региона, удостоенным этого статуса в данном виде спорта.

Тимур Муратов — один из ведущих дартсменов края. Он является чемпионом Сибири, победителем всероссийского турнира «Огни Енисея», а также многократным призером городских и региональных соревнований. На всероссийском уровне выступает с 2024 года.

Коллеги из Gornovosti.ru уточнили, что первой и долгое время единственной обладательницей звания мастера спорта по дартсу в регионе была Нелли Дубровина, которая получила его в 1995 году после победы в Кубке России.