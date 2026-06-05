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«Тык-тык-тык, тюк-тюк-тюк»: в Челябинском зоопарке поселился редчайший японский журавль Юто

В Челябинском зоопарке поселился редкий японский журавль.

Источник: Пресс-служба Челябинского зоопарка

В Челябинском зоопарке появился новый обитатель — годовалый японский журавль по кличке Юто. Он приехал из Липецкого зоопарка.

— Для нас это новый вид, который ранее никогда на территории Челябинского зоопарка не проживал. Поэтому мы до сих пор очарованно на него таращимся и умиляемся, как он своим клювом везде «тык-тык-тык, тюк-тюк-тюк» все проверяет, — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Японский журавль — редкий вид, обитающий на Дальнем Востоке и в Японии. Популяция настолько мала, что однажды птицы чуть не вымерли полностью.

Сейчас численность постепенно восстанавливается, но не превышает четырех тысяч особей.

Эти журавли сильно зависят от воды: гнездятся возле глубоких участков с повышенной влажностью, где есть болотистые места и сухая стоячая трава. Самка откладывает два яйца, которые насиживает около месяца, а самец в это время охраняет гнездо. В отличие от других видов журавлей, птенцы японского не соперничают между собой и не проявляют агрессию, поэтому выживают, как правило, оба.

В зоопарке уточнили, что окрас молодого журавля отличается от взрослого. Сейчас Юто выглядит скромнее: его оперение сочетает белые, рыжеватые и сероватые тона.

— Если кто-то посмотрел на Юто и подумал «а где здесь красота, простите», то спешим успокоить. Окрас у молодых журавлей несколько иной: их оперение — это смесь белых, рыжеватых и сероватых тонов, как на данный момент у нашего юного журавля. А вот взрослые птицы выглядят броско и невероятно красиво, — добавили в пресс-службе.