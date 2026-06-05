«Тык-тык-тык, тюк-тюк-тюк»: в Челябинском зоопарке поселился редчайший японский журавль Юто

Эти журавли сильно зависят от воды: гнездятся возле глубоких участков с повышенной влажностью, где есть болотистые места и сухая стоячая трава. Самка откладывает два яйца, которые насиживает около месяца, а самец в это время охраняет гнездо. В отличие от других видов журавлей, птенцы японского не соперничают между собой и не проявляют агрессию, поэтому выживают, как правило, оба.