Минниханов обратился к татарстанцам в преддверии Сабантуя

Глава Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики в преддверии Сабантуя. Глава региона подчеркнул, что этот праздник символизирует уважение к труду, единство и согласие.
Минниханов отметил, что процветание и благополучие достигаются благодаря упорному труду, и выразил особую благодарность хлеборобам и всем работникам сельского хозяйства, обеспечивающим продовольственную безопасность региона.
Спикер добавил, что Сабантуй давно вышел за рамки национального праздника и стал важной частью общероссийского культурного наследия, объединяя людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий.
Также праздник отражает гостеприимство, богатство традиций, красоту родного языка и национальных мелодий. Раис республики отметил, что в Год единства народов Татарстана этот праздник приобретает особое значение, подчеркивая важность культурного взаимообогащения и сохранения национальной идентичности.
Напомним, национальный праздник плуга Сабантуй — одно из самых ярких и ожидаемых событий лета в Республике Татарстан. В 2026 году торжества развернутся в традиционном формате.