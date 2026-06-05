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Минниханов обратился к татарстанцам в преддверии Сабантуя

Глава Татарстана подчеркнул, что этот праздник символизирует уважение к труду, единство и согласие.

Источник: Комсомольская правда

Глава Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики в преддверии Сабантуя. Глава региона подчеркнул, что этот праздник символизирует уважение к труду, единство и согласие.

Минниханов отметил, что процветание и благополучие достигаются благодаря упорному труду, и выразил особую благодарность хлеборобам и всем работникам сельского хозяйства, обеспечивающим продовольственную безопасность региона.

Спикер добавил, что Сабантуй давно вышел за рамки национального праздника и стал важной частью общероссийского культурного наследия, объединяя людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий.

Также праздник отражает гостеприимство, богатство традиций, красоту родного языка и национальных мелодий. Раис республики отметил, что в Год единства народов Татарстана этот праздник приобретает особое значение, подчеркивая важность культурного взаимообогащения и сохранения национальной идентичности.

Напомним, национальный праздник плуга Сабантуй — одно из самых ярких и ожидаемых событий лета в Республике Татарстан. В 2026 году торжества развернутся в традиционном формате.

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