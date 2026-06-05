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Глава «Полюса»: Россия может стать лидером мировой золотодобычи

В настоящее время Россия занимает второе место среди мировых производителей золота, уступая только Китаю.

Россия имеет все шансы выйти на первое место в мире по объему производства золота в ближайшие годы. Об этом в интервью РБК-ТВ сообщил Алексей Востоков, генеральный директор «Полюса» — крупнейшей золотодобывающей компании страны.

В настоящее время Россия занимает второе место среди мировых производителей золота, уступая только Китаю, сказал он.

«По нашим оценкам, 7−8 лет, возможно 10 лет — это тот период, которого достаточно, чтобы страна стала лидером золотодобычи», — отметил Алексей Востоков.

По его словам, одним из ключевых проектов станет освоение месторождения Сухой Лог в Иркутской области. Кроме того, развитию отрасли будут способствовать новые проекты как «Полюса», так и его коллег по рынку в Якутии, Хабаровском крае, Забайкалье, на Чукотке и в других регионах страны, а также модернизация действующих предприятий.

Для реализации этих проектов «Полюс» существенно увеличил объем инвестиций. В 2025 году капитальные затраты компании выросли на 73%, достигнув 2,18 млрд долларов. Основная часть средств направлена на развитие Сухого Лога, а также новых проектов Чульбаткан в Хабаровском крае и Чертово Корыто в Иркутской области.

Глава компании также отметил, что освоение Сухого Лога уже вошло в активную фазу: на месторождении идет опытно-промышленный этап и строительство инфраструктуры будущего ГОКа.