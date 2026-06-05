Глава «Полюса»: Россия может стать лидером мировой золотодобычи

По его словам, одним из ключевых проектов станет освоение месторождения Сухой Лог в Иркутской области. Кроме того, развитию отрасли будут способствовать новые проекты как «Полюса», так и его коллег по рынку в Якутии, Хабаровском крае, Забайкалье, на Чукотке и в других регионах страны, а также модернизация действующих предприятий.