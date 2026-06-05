В России появится фонд для видеоигр

По оценкам Агентства стратегических инициатив, в 2025 году российский рынок видеоигр достиг 208 млрд руб. при среднегодовом темпе роста 6%. К 2030 году показатель может вырасти до 271 млрд руб. Из них 145 млрд руб. придется на ПК и консоли, 112 млрд руб.— на мобильные игры, еще 14 млрд руб.— на браузерный сегмент.