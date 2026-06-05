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В Таиланде перевернулся двухэтажный автобус, пострадали 28 человек

В Таиланде двухэтажный автобус, следовавший по маршруту Сураттхани — Бангкок, перевернулся на трассе в провинции Пхетчабури.

Источник: РБК

В Таиланде двухэтажный автобус, следовавший по маршруту Сураттхани — Бангкок, перевернулся на трассе в провинции Пхетчабури. В результате аварии пострадали 28 человек, сообщает Matichon.

Инцидент произошел ночью 5 июня на дороге Пхет Касем в направлении Бангкока, когда автобус потерял управление, врезался в разделительное ограждение и перевернулся. Внутри находился 31 человек.

Легкие травмы получили 23 человека, еще пятеро получили ранения средней тяжести.

В Бангкоке 16 мая грузовой поезд столкнулся с автобусом, в результате чего погибли восемь человек.

Все погибшие были пассажирами автобуса. По данным Thai PBS, пострадали 32 человека, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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