В Таиланде перевернулся двухэтажный автобус, пострадали 28 человек

В Таиланде двухэтажный автобус, следовавший по маршруту Сураттхани — Бангкок, перевернулся на трассе в провинции Пхетчабури. В результате аварии пострадали 28 человек, сообщает Matichon.
Инцидент произошел ночью 5 июня на дороге Пхет Касем в направлении Бангкока, когда автобус потерял управление, врезался в разделительное ограждение и перевернулся. Внутри находился 31 человек.
Легкие травмы получили 23 человека, еще пятеро получили ранения средней тяжести.
В Бангкоке 16 мая грузовой поезд столкнулся с автобусом, в результате чего погибли восемь человек.
Все погибшие были пассажирами автобуса. По данным Thai PBS, пострадали 32 человека, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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