Lrytas: Главе МИД Литвы Будрису грозит увольнение из-за слов о Калининграде

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис может лишиться поста в ближайшее время из-за заявлений о Белоруссии и Калининградской области. Об этом пишет портал Lrytas со ссылкой на членов литовского парламента.
Авторы материала отмечают, что дипломат подвергся жесткой критике после резких высказываний. Так, глава партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас предположил, что нынешний глава МИД Литвы проводит на посту «последние дни».
— Судя по тому, что слышу, решение будет принято на выходных, — цитирует Кащюнаса портал.
18 мая Будрис заявил, что Североатлантическому альянсу следует напасть на Калининградскую область, чтобы продемонстрировать России мощь военного блока. Спустя неделю он объяснил свои высказывания тем, что идея о нападении НАТО на Калининград обусловлена необходимостью показать решимость прибалтийских государств.
19 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко высказался об идее балтийских государств напасть на этот регион. По его словам, подобные «моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета». В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозы Будриса паранойей.