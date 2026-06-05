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Первое облако выброшенной с Солнца плазмы ударило по Земле

Параметры выброса солнечной плазмы оказались мягче прогноза, отмечают ученые.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в пятницу, 5 июня, сообщили, что первое облако выброшенной с Солнца плазмы ударило по Земле. В Telegram-канал ученые отметили, что первые параметры оказались мягче прогноза.

«Прилёт… Часа через два станет более понятно, но пока выглядит так, что это край облака, и основное ядро прошло сбоку», — говорится в сообщении.

Недавняя серия мощных солнечных вспышек выстроила на графике активности фигуру, похожую на кардиограмму. Как писал KP.RU, 3 июня ученые в с юмором заметили, что Солнце в прямом смысле рисует сердцебиение. «Реально, какую-то кардиограмму, кстати, рисует. Ждём следующий “удар сердца”», — говорилось в сообщении.