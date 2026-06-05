Полоса для поворота налево появилась на проспекте Ленина в Комсомольска-на-Амуре

На одной из центральных магистралей Комсомольска-на-Амуре появилась дополнительная полоса для поворота налево и разворота. Разметку изменили на проспекте Ленина. Работы по замене дорожных знаков еще не завершены, водителей просят быть осторожнее, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».