Полоса для поворота налево появилась на проспекте Ленина в Комсомольска-на-Амуре

На одной из центральных магистралей Комсомольска-на-Амуре появилась дополнительная полоса для поворота налево и разворота. Разметку изменили на проспекте Ленина. Работы по замене дорожных знаков еще не завершены, водителей просят быть осторожнее, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Совершить указанные маневры теперь можно на пересечениях магистрали с улицами Севастопольской, Котовского, Сидоренко, а также проспектом Октябрьским и проспектом Первостроителей.
— Изменения направлены на оптимизацию движения транспортных потоков, снижение задержек, повышение эффективности использования дорожной инфраструктуры и, в конечном счете, на обеспечение безопасности дорожного движения, — объяснили в мэрии Города юности.
При этом, водителям стоит быть внимательнее: хоть новая разметка и появилась, соответствующие дорожные знаки пока не установили. Полностью завершить работы должны до 11 июня.
— Просим автолюбителей быть бдительными, руководствоваться знаками и дорожной разметкой, соблюдать правила дорожного движения, — предупредили в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, что в краевой столице с 2026 года, по поручению губернатора Дмитрия Демешина, применяют новую технологию «холодного пластика», что делает дорожную разметку более долговечной.