Верующим напомнили, когда начнётся и сколько продлится Петров пост в 2026 году

Речь идёт об Апостольском, или Петровом, посте, который ежегодно приходится на летние месяцы.
«Выпадает он всегда на летнее время, но его продолжительность меняется в зависимости от даты празднования Пасхи: чем позже Пасха, тем Петров пост короче», — сказал он.
После Троицы проходит одна неделя, а затем начинается время поста. В 2026 году эта дата выпадает на 8 июня. Завершение всегда приходится на 11 июля — последний день перед праздником святых апостолов Петра и Павла.
Память первоверховных апостолов Церковь чтит 12 июля. По словам Борисова, в этом году верующим предстоит соблюдать Петров пост на протяжении 34 дней.
Ранее священнослужители объяснили, почему пасхальное приветствие «Христос Воскресе!» продолжает звучать в храмах и среди верующих ещё долго после самого праздника. Пасхальные торжества в православной традиции продолжаются 40 дней. В течение этого времени Церковь вспоминает события, связанные с учениками Христа, в том числе апостола Фому и жён-мироносиц.
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