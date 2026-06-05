Верующим напомнили, когда начнётся и сколько продлится Петров пост в 2026 году

Ранее священнослужители объяснили, почему пасхальное приветствие «Христос Воскресе!» продолжает звучать в храмах и среди верующих ещё долго после самого праздника. Пасхальные торжества в православной традиции продолжаются 40 дней. В течение этого времени Церковь вспоминает события, связанные с учениками Христа, в том числе апостола Фому и жён-мироносиц.