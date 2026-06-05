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Почему с 1 июня стоит проверить, где хранятся ваши биоданные?

МФЦ или «Госуслуги» примут отказ от хранения ваших голоса и лица.

МФЦ или «Госуслуги» примут отказ от хранения ваших голоса и лица.

С 1 июня жители Волгоградского региона, как и все россияне, могут отозвать разрешение на использование биометрических данных.

Эти данные — запись голоса и изображение лица — хранятся в Единой биометрической системе и применяются для доступа к различным мобильным приложениям, для удалённой идентификации личности.

Для отказа от биометрии нужно обратиться в любой МФЦ, это можно сделать и на портале «Госуслуги». Есть возможность также остановить обработку биометрических данных.