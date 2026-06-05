Почему с 1 июня стоит проверить, где хранятся ваши биоданные?

МФЦ или «Госуслуги» примут отказ от хранения ваших голоса и лица.
С 1 июня жители Волгоградского региона, как и все россияне, могут отозвать разрешение на использование биометрических данных.
Эти данные — запись голоса и изображение лица — хранятся в Единой биометрической системе и применяются для доступа к различным мобильным приложениям, для удалённой идентификации личности.
Для отказа от биометрии нужно обратиться в любой МФЦ, это можно сделать и на портале «Госуслуги». Есть возможность также остановить обработку биометрических данных.