Действия при землетрясении отработали спасатели в Хабаровском крае

Отряд МЧС из села Ракитного провел учения по теме «Проведение поисково-спасательных работ в техногенной среде». Сценарий — мощное землетрясение в зарубежной стране, разрушенная инфраструктура, отсутствие связи, большое количество пострадавших и оставшихся без жилья. Следуя легенде 36-часовых учений, отряд МЧС прибыл в пострадавшую страну и приступил к ликвидации последствий катаклизма. Спасатели развернули полевой лагерь, штаб и организовали взаимодействие с командами из других стран, также провели разведку территории и начали искать людей под завалами. «Такие тактико-специальные учения проводим ежегодно, отрабатываем основные вопросы — это оповещение и сбор личного состава, постановка задач на дозагрузку необходимого имущества и оборудования, совершение марша в аэропорт убытия, прохождение таможенного, пограничного и ветеринарного контроля», — рассказал Вадим Федоркин, начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В работе были задействованы кинологические расчеты, спасатели-химики, пиротехники, медики, спецтехника и оборудование техразведки.