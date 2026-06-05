В петербургских дворах поселились воронята

В Петербурге во дворах появились воронята. Их родители любят гнездиться среди людей, да и птенцы у пернатых крупные и заметные, рассказал известный биолог Павел Глазков.
Подросшие воронята не умеют летать и самостоятельно добывать пищу, но поскольку в гнезде они не помещаются, то вынуждены его покинуть.
С этого момента родители кормят и оберегают своих слетков вне гнезда. Пока птенец не научится летать, может пройти несколько недель. Если у вас во дворе появился такой вороненок, в вашей помощи он не нуждается. Все, чем можете ему помочь, это не беспокоить его.
За птенцами постоянно присматривают заботливые родители, готовые в любое время защитить свое чадо.