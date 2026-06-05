В петербургских дворах поселились воронята

С этого момента родители кормят и оберегают своих слетков вне гнезда. Пока птенец не научится летать, может пройти несколько недель. Если у вас во дворе появился такой вороненок, в вашей помощи он не нуждается. Все, чем можете ему помочь, это не беспокоить его.