Астрономы увидели облака на планете в 690 световых годах от Земли

Астрономы впервые смогли проследить за изменением облаков на экзопланете WASP-94 A b, расположенной примерно в 690 световых годах от Земли. Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.
Ученые установили, что на ночной стороне планеты постоянно образуются плотные облачные массы. По мере перемещения атмосферными потоками на освещенную сторону они быстро исчезают под воздействием более высоких температур.
Полученные данные позволили зафиксировать цикл формирования и рассеивания облаков в атмосфере далекого мира. Исследователи отмечают, что подобные процессы ранее наблюдать не удавалось.
По предварительным оценкам, облака на WASP-94 A b состоят не из воды, а из минеральных частиц или капель. Это делает погодные условия на планете необычными по сравнению с климатом Земли, передает 360.ru.
Ранее в ночь с 2 на 3 июня на Солнце зафиксировали сильную вспышку балла М9.3. При этом, по словам ученых, еще сутки назад обстановка на звезде не давала никаких намеков на подобный взрыв. Они уточнили, что вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам больше некуда лететь, кроме как к Земле.