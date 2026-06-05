Астрономы увидели облака на планете в 690 световых годах от Земли

Ранее в ночь с 2 на 3 июня на Солнце зафиксировали сильную вспышку балла М9.3. При этом, по словам ученых, еще сутки назад обстановка на звезде не давала никаких намеков на подобный взрыв. Они уточнили, что вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам больше некуда лететь, кроме как к Земле.