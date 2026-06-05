Цены на подержанные автомобили растут в Волгоградской области

В аналитическом агентстве «Автостат» сообщили, что только за май в стране продали 524 тысячи автомобилей со «стажем». Эта цифра превышает на 7% показатели за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с апрелем продажи сократились на 6%.