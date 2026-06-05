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Центральный аппарат СКР изучит обоснованность прекращения уголовного дела по факту гибели девушки в Закамске

Председатель СКР Александр Бастрыкин вновь затребовал информацию об уголовном деле по факту гибели девушки в Перми в 2025 году. Расследование находилось на контроле в центральном аппарате, уголовное дело прекратили. Обоснованность прекращения и хотят проверить в СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин вновь затребовал информацию об уголовном деле по факту гибели девушки в Перми в 2025 году. Расследование находилось на контроле в центральном аппарате, уголовное дело прекратили. Обоснованность прекращения и хотят проверить в СКР.

«В социальных сетях вновь обсуждается история гибели 18-летней девушки в Перми, тело которой было обнаружено на металлическом заборе возле одного из баров. Отмечается, что в настоящее время расследование уголовного дела прекращено, а обоснованность данного решения ставится под сомнение», — указано в сообщении пресс-службы СКР.

Председатель СКР поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю представить доклад о результатах расследования уголовного дела, об установленных в ходе следствия обстоятельствах и принятых процессуальных решениях, а также по доводам, изложенным в публикациях.

Напомним, тело 18-летней девушки было обнаружено в ночь на 11 мая 2025 года на заборе рядом с баром «Пиво и мясо». СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства. Смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища. При этом девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения (5,8 промилле). Следствие пришло к выводу, что все произошедшее — несчастный случай.