Центральный аппарат СКР изучит обоснованность прекращения уголовного дела по факту гибели девушки в Закамске

Напомним, тело 18-летней девушки было обнаружено в ночь на 11 мая 2025 года на заборе рядом с баром «Пиво и мясо». СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства. Смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища. При этом девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения (5,8 промилле). Следствие пришло к выводу, что все произошедшее — несчастный случай.