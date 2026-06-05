Алексей Мордашов — РБК: «Плох тот план, который не может быть изменен»

— Они получили новый инструмент, который позволит им при правильном применении ИИ быть гораздо эффективнее. Мы многие вещи сегодня делать не умеем, да? Вспомним, что делали наши с вами предки сто лет назад. Полагают, что ни вы, ни я не пахать, не сможем. ни сжать, ни сеять, и много чего другого. Технологический прогресс идёт, люди не стали ни глупее, ни слабее. Но при этом можно найти примеры негативного применения искусственного интеллекта и технологического прогресса в целом. Война, например, да. То есть, есть ли риски? Да, есть. Но это ж было всегда всю нашу историю. Мы создавали технологии, которые несли в себе огромные возможности и большие риски. Когнитивные способности страдают? Когнитивные, я думаю, нет. Навыки определенные мы будем утрачивать. Но это может быть хорошо. Может быть, мы новое приобретем.