Жителям Красноярского края напомнили, как выбрать инструктора для похода

Перед поездкой в горы, на сплав, в тайгу или другие туристические места важно проверить не только маршрут, но и сопровождающего группу специалиста. Об этом сообщили в агентстве по туризму Красноярского края. Для работы на маршрутах, которые требуют специальной подготовки, инструктор-проводник должен пройти обязательную аттестацию. Она подтверждает его знания, опыт и право сопровождать туристические группы. Поход с аттестованным инструктором помогает снизить риски во время путешествия. Такой специалист может помочь подготовиться к выходу на маршрут, проверить снаряжение, спланировать переходы и подсказать, как действовать в разных ситуациях. Перед выходом на маршрут туристам рекомендуют самостоятельно проверить информацию об инструкторе-проводнике в Едином федеральном реестре. Кроме того, группа должна быть зарегистрирована в МЧС России. Это особенно важно для маршрутов, которые проходят по труднодоступной местности, в горах, пещерах или на воде. Напомним, что в Тунгусском природном заповеднике появится экотропа.