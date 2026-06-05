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Захар Прилепин назвал причины возвращения после полугодовой службы на СВО

Командование не хотело отпускать военнослужащего: контракт был рассчитан на полгода, но коллеги рассчитывают на его возвращение.

Подполковник Росгвардии Захар Прилепин завершил полугодовую службу в зоне специальной военной операции в составе добровольческого корпуса и вернулся на родину. Об этом он рассказал НИА «Нижний Новгород».

В беседе с журналистом Прилепин честно признал, что поставленные цели пока остаются недостижимыми. По его словам, общая цель связана с Киевом и Крещатиком, а её реализация в обозримом будущем маловероятна:

«Нет, конечно, никаких целей нам не удалось достичь, потому что цели у нас общие, и заканчиваются они примерно в городе Киеве, на Крещатике. Достичь их не удалось, и в ближайшей перспективе не удастся».

Во время последней командировки писатель выполнял не боевые задачи, а штабную работу. Прилепин отметил, что, несмотря на 15‑летний опыт службы в спецвойсках и военизированных соединениях, впервые оказался в управленческом звене именно в 50 лет:

«Я 15 с половиной лет прослужил в разных военизированных соединениях и в разнообразных спецвойсках. И вот в пятьдесят лет впервые попал в управление. Я был при штабе, при замруководителя добровольческого корпуса».

Круг обязанностей оказался обширным, но, по оценке Прилепина, с поставленными задачами удалось успешно справиться — результат удовлетворил всех участников процесса: «Все остались довольны».

Командование не хотело отпускать военнослужащего: контракт был рассчитан на полгода, но коллеги рассчитывают на его возвращение. Сам Прилепин объяснил свой отъезд большим объёмом накопившихся гражданских дел.

Захар Прилепин также поделился размышлениями о том, как российское общество воспринимает СВО. По его наблюдениям, изначально многие жители регионов надеялись, что события их не затронут напрямую:

«Люди в Нижнем Новгороде, как и в любом другом регионе, втайне предполагали, что там заварушечка, как‑нибудь всё рассосётся, как‑нибудь там всё пройдёт и будет всё как ни в чём не бывало».

Однако со временем отношение меняется. Прилепин считает, что граждане всё отчётливее осознают масштаб происходящего и понимают: это общее дело. В качестве примера он привёл города Нижегородской области — Кстово и Дзержинск:

«Сейчас, глядя на окружающее, на наши города, на Кстово, Дзержинск, на всё остальное, люди всё острее понимают, что это общее дело».

Ранее роман нижегородского писателя Прилепина вошел в шорт-лист «Большой книги».

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