Baza: Россиянки все чаще отдают детей отцам на постоянное проживание

Однако такая тенцденция подвергается критике: противники такого образа жизни считают, что ребенку нужна мама «на полный день», так как в будущем из-за подобного воспитания могут возникнуть проблемы. Также некоторые женщины используют такой прием в качестве мести, чтобы дать отцу в полной мере оценить всю тяжесть воспитания детей в одиночку. В этом случае ситуация в семье уже не выглядит здоровой и может нанести детям травму, передает Telegram-канал.