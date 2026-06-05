Baza: Россиянки все чаще отдают детей отцам на постоянное проживание

Россиянка начинают все чаще отдавать детей отцам на постоянное проживание, а сами лишь навещают их по выходным. Об этом в пятницу, 5 июня, пишет Baza.
По данным источника, матери добровольно передают права на полную опеку отцам: вместо судебных тяжб за право на опеку женщины все чаще подписывают мировые соглашения.
Авторы материала отмечают, что в подобных случаях женищны уверен, что отец — это такой же родитель, поэтому отдать ему ребенка на полное воспитание вполне нормально. Такие матери объясняют свое решение тем, что мужчины больше зарабатывают, а женщины получают возможность ухаживать за собой, продолжать карьеру и строить свою жизнь.
В публикации также приводят в пример опыт Турции: там на практике при разводе дети чаще остаются с отцами, потому что женщины не готовы оставаться дома и посвящать себя быту.
Однако такая тенцденция подвергается критике: противники такого образа жизни считают, что ребенку нужна мама «на полный день», так как в будущем из-за подобного воспитания могут возникнуть проблемы. Также некоторые женщины используют такой прием в качестве мести, чтобы дать отцу в полной мере оценить всю тяжесть воспитания детей в одиночку. В этом случае ситуация в семье уже не выглядит здоровой и может нанести детям травму, передает Telegram-канал.
В России предложили выдавать «паспорт отца». Своеобразная памятка должна будет содержать важную информацию: полагающиеся семье выплаты и льготы, а также советы по уходу за здоровьем новорожденного и по его воспитанию. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, так ли необходим «отцовский паспорт».
В пресс-службе Министерства труда России сообщили, что оба работающих родителя в случае рождения двойни имеют право оформить отпуск по уходу за ребенком. Это означает, что, например, мать может взять отпуск по уходу за одним ребенком, а отец — за другим.