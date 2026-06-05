Александр Трушков поможет Максиму Дорожко в защите ворот хабаровского «Амура»

Руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур» подписало годовой контракт с голкипером Александром Трушковым, который должен помочь Максиму Дорожко в защите ворот команды. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу «тигров», в прошлом сезоне вратарь выступал за тольяттинскую «Ладу».
Генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий отметил, что Максиму Дорожко был необходим опытный квалифицированный помощник, и такого удалось найти в лиге. У Александра Трушкова за плечами девять сезонов в КХЛ, и он хорошо знает, что такое дальневосточная специфика.
— Оценивали не только его мастерство, но и человеческие качества. Считаем, что это очень достойная кандидатура на позицию напарника для Макса Дорожко, — прокомментировал подписание контракта с новым вратарём Никита Точицкий.
Отметим, что в КХЛ Александр Трушков дебютировал в сезоне 2013/2014 в составе московского «Спартака», где долгое время оставался на вторых ролях. Лишь в сезоне 2017/2018 он получил шанс показать себя в плей-офф, в итоге — в трёх матчах он отразил 94,2 процента бросков при коэффициенте надёжности 1,71.
Сезон 2019/2020 Трушков провёл во Владивостоке, в «Адмирале». Дальневосточный этап дал ему больше практики — 12 матчей в регулярке при статистике 90,8% отражённых бросков. После возвращения тольяттинской «Лады» в КХЛ Трушков наконец получил роль если не первого, то стабильного вратаря команды.
Сезон 2023/2024 стал лучшим в его карьере: 27 матчей, 11 побед, 91,5 процента отражённых бросков при коэффициенте 2,56. В следующем чемпионате он ещё улучшил надёжность — 91,9 процента. Последний сезон 2025/2026 стал для Трушкова в «Ладе» самым трудным: 30 матчей, 7 побед, коэффициент надёжности упал до 3,29, а процент отражённых бросков — до 90,3.