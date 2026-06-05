Александр Трушков поможет Максиму Дорожко в защите ворот хабаровского «Амура»

Отметим, что в КХЛ Александр Трушков дебютировал в сезоне 2013/2014 в составе московского «Спартака», где долгое время оставался на вторых ролях. Лишь в сезоне 2017/2018 он получил шанс показать себя в плей-офф, в итоге — в трёх матчах он отразил 94,2 процента бросков при коэффициенте надёжности 1,71.