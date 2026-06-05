Т-банк ответил на сообщения о проблемах с переводами в Армению

В Т-банк отсутствуют перебои с трансграничными переводами, включая операции по номеру карты и телефона. Об этом РБК сообщили в пресс-служба банка.
«Объем и количество переводов стабильно растет», — говорится в сообщении.
Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил о жалобах россиян на сбои при переводах на армянские карты — при операциях появлялось сообщение об ошибке «перевод временно недоступен».
В марте председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что проблемы трансграничных платежей отошли на второй план. Она отметила, что в последние годы регулятор работает над устойчивой к санкциям системой международных расчетов, развивая новые способы и маршруты платежей. По ее словам, это позволило повысить устойчивость системы.
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