В Самаре горячую воду отключат в Куйбышевском районе с 10 июня

На время испытаний горячее водоснабжение отключат в жилых домах, социальных учреждениях и организациях. Жителей просят соблюдать меры безопасности: не подходить к трубопроводам и люкам тепловых камер, не оставлять машины рядом с энергообъектами и не заходить за ограждения в местах ремонта.