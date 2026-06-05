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В Самаре горячую воду отключат в Куйбышевском районе с 10 июня

В Самаре перенесли гидравлические испытания теплосетей на новую дату.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре перенесли дату приостановки подачи горячей воды. В Куйбышевском районе с 10 по 23 июня пройдут гидравлические испытания тепловых сетей от котельной. Об этом сообщили в компании «Т Плюс».

«Мы перенесли опрессовку на этот период, чтобы завершить ремонты в старой части города. Также направим в поселок Соцгород аварийно-восстановительные бригады для устранения возможных дефектов», — рассказали в компании.

На время испытаний горячее водоснабжение отключат в жилых домах, социальных учреждениях и организациях. Жителей просят соблюдать меры безопасности: не подходить к трубопроводам и люкам тепловых камер, не оставлять машины рядом с энергообъектами и не заходить за ограждения в местах ремонта.