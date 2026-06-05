Визит за добавкой обернулся уголовным делом в Комсомольске-на-Амуре

В городе Юности полицейские задержали 33-летнего бездомного, который разбил остекление дверей, проник в два магазина и похитил товары более чем на 54 тысячи рублей. Правоохранителям он признался, что распивал со знакомыми спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, он отправился в магазин за добавкой и решил ее украсть. После кражи мужчина вернулся к друзьям, где его и задержали стражи порядка. Полиция изъяла похищенный телефон, а также часть краденого. Алкоголь и безалкогольные напитки преступник успел употребить. За содеянное ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Фото: управление МВД России по Хабаровскому краю.