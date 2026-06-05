Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России и уроженка Красноярска Мирра Андреева впервые в своей карьере вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже. В полуфинальном матче наша спортсменка обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3.
Теперь соперницей 19-летней Андреевой станет польская спортсменка Майя Хвалиньская. Финал «Ролан Гаррос» состоится уже завтра, 6 июня.
В сентябре 2025 года президент России наградил теннисистку Андрееву медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Основанием для столь высокого признания стали выдающиеся спортивные достижения.
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