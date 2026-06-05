В посёлке Сокол женщина устроила крупный пожар, оставив мангал без присмотра

В посёлке Сокол Хабаровского края безобидное приготовление пищи на мангале обернулось серьёзным пожаром. Пламя уничтожило постройки на двух дачных участках. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения 4 июня в 14:39. Уже через шесть минут на место прибыли огнеборцы ПЧ-21 областного ПСЦ. К этому моменту полыхала сухая трава и несколько построек. Ликвидировать огонь на площади 800 квадратных метров удалось силами 37 специалистов и 10 единиц техники.
Дознаватель МЧС России установил, что хозяйка дачного участка разожгла мангал, а сама отвлеклась на другие дела. Выпавшие из жаровни угли попали на сухую траву, и начался пожар. Женщина попыталась потушить пламя самостоятельно, но безуспешно. Сильный порывистый ветер быстро погнал огонь на соседний участок, где в итоге пострадали дачный дом, теплица, гараж и баня.
Причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня. Виновнице грозит административная ответственность и штраф до 50 тысяч рублей. Спасатели напоминают, что мангал необходимо размещать на расстоянии не менее пяти метров от построек, нельзя оставлять его без присмотра и категорически не рекомендуется разводить огонь при сильном ветре.
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