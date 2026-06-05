В посёлке Сокол женщина устроила крупный пожар, оставив мангал без присмотра

Причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня. Виновнице грозит административная ответственность и штраф до 50 тысяч рублей. Спасатели напоминают, что мангал необходимо размещать на расстоянии не менее пяти метров от построек, нельзя оставлять его без присмотра и категорически не рекомендуется разводить огонь при сильном ветре.