Белорусский врач сказала, может ли аллергия передаваться ребенку по наследству

Заведующая отделением аллергологии и профпатологии 10-й городской клинической больницы Светлана Нестерович рассказала БелТА, может ли аллергия передаваться ребенку по наследству.
— Вероятность, что будет аллергия на тот же продукт, что у мамы и папы, — нет. Но возможность развития аллергических заболеваний есть, — заметила врач.
По ее словам, при наличии у двух родителей аллергического заболевания, вероятность развития аллергии у ребенка составляет около 70%. В случае, если болеет один родитель — 50% и менее.
Аллергопробы детям начинают делать после трех лет. Как поясняет врач, до этого времени у ребенка заселяются нормальные микрофлоры, развиваются функции, пищеварительная и иммунная системы.
— Определенные наборы защитных иммунных антител дает мама при рождении, но дальше это все совершенствуется, — поясняет Светлана Нестерович.
Поэтому аллергопробы делают детям после трех лет. Но еще лучше их делать после пяти лет, когда у ребенка уже все более развито.