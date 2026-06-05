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Белорусский врач сказала, может ли аллергия передаваться ребенку по наследству

Белорусский врач пояснила, передается ли аллергия ребенку по наследству.

Источник: Комсомольская правда

Заведующая отделением аллергологии и профпатологии 10-й городской клинической больницы Светлана Нестерович рассказала БелТА, может ли аллергия передаваться ребенку по наследству.

— Вероятность, что будет аллергия на тот же продукт, что у мамы и папы, — нет. Но возможность развития аллергических заболеваний есть, — заметила врач.

По ее словам, при наличии у двух родителей аллергического заболевания, вероятность развития аллергии у ребенка составляет около 70%. В случае, если болеет один родитель — 50% и менее.

Аллергопробы детям начинают делать после трех лет. Как поясняет врач, до этого времени у ребенка заселяются нормальные микрофлоры, развиваются функции, пищеварительная и иммунная системы.

— Определенные наборы защитных иммунных антител дает мама при рождении, но дальше это все совершенствуется, — поясняет Светлана Нестерович.

Поэтому аллергопробы делают детям после трех лет. Но еще лучше их делать после пяти лет, когда у ребенка уже все более развито.