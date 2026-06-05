Следователи показали видео поисков семьи Усольцевых на Кутурчине

Напомним, ранее было установлено, что 28 сентября супруги вместе с 5-летней дочерью направились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, в связи с чем 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы, после чего сразу начались масштабные поиски, которые длились до наступления неблагоприятных погодных условий.