Следователи показали видео поисков семьи Усольцевых на Кутурчине

СК опубликовал оперативное видео с места нового этапа поисков семьи Усольцевых в тайге на востоке Красноярского края.
В проводимых мероприятиях задействованы только опытные специалисты: спасатели, сотрудники силовых ведомств и Госохотнадзора, а также участники отряда «ЛизаАлерт». Всего — около 80 человек.
В рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении семьи во время турпохода следователи и криминалисты определили участки поиска по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья. Там будут применяться беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и криминалистическая техника.
Дополнительные поиски продлятся до 9 июня включительно, и если не дадут результата, будут временно приостановлены.
Напомним, ранее было установлено, что 28 сентября супруги вместе с 5-летней дочерью направились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, в связи с чем 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы, после чего сразу начались масштабные поиски, которые длились до наступления неблагоприятных погодных условий.
За это время в соцсетях и СМИ высказывались различные конспирологические предположения о загадочном исчезновении семьи, в том числе, что они могли сбежать в другую страну. Но правоохранители и эксперты-поисковики считают основной версией случившегося несчастный случай, связанный с резким изменением погодных условий в горах.
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