В Татарстане туристические объекты сделают более доступными для инвалидов

Соответствующее постановление Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Соответствующие изменения внесены в план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022−2030 годы, утвержденный постановлением Кабмина РТ от 30 декабря 2022 года № 1517.
Адаптированными для посещения маломобильными гражданами должны стать не только объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, как предполагалось прежней редакцией дорожной карты, но и объекты туристской индустрии.
Документ вступит в силу с 1 сентября текущего, 2026 года.