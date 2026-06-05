В Татарстане туристические объекты сделают более доступными для инвалидов

Соответствующие изменения внесены в план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022−2030 годы, утвержденный постановлением Кабмина РТ от 30 декабря 2022 года № 1517.