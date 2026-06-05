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В Татарстане туристические объекты сделают более доступными для инвалидов

В Татарстане туристические объекты планируют сделать более доступными для людей с инвалидностью.

Источник: ИА Татар-информ

Соответствующее постановление Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Соответствующие изменения внесены в план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022−2030 годы, утвержденный постановлением Кабмина РТ от 30 декабря 2022 года № 1517.

Адаптированными для посещения маломобильными гражданами должны стать не только объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, как предполагалось прежней редакцией дорожной карты, но и объекты туристской индустрии.

Документ вступит в силу с 1 сентября текущего, 2026 года.