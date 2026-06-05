FutureToday назвал лучших работодателей России

На портале FutureToday появились рейтинги самых популярных работодателей: по опросу учащихся средних профессиональных учреждений (ссузов) и студентов ведущих вузов России. В обоих исследованиях первое место занял ЯНДЕКС. Рейтинг среди студентов вузов Компанию «Яндекс» выбрали 19,5% опрошенных студентов ведущих вузов. На втором месте оказался «Авито» с 18,2%. Третье место с одинаковым результатом 14,4% разделили Т-банк (ранее Тинькофф) и «Газпром». Рейтинг среди студентов колледжей Компанию «Яндекс» выбрали 19,5% респондентов. На втором месте оказался VK с 16,9%, на третьем — Ozon с 16,8%. Технологические компании лидируют в обеих категориях, при этом студенты вузов чаще выбирают банки, а учащиеся колледжей — маркетплейсы и ИТ-сервисы.