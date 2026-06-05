Более 6 млрд кубометров воды направили в Каспий с начала года

По данным Жайык-Каспийской бассейновой инспекции, за последние 2,5 года в Каспийское море было направлено более 35 млрд кубометров воды. Из них почти половина — более 17 млрд кубометров — пришлись на 2024 год, когда наблюдались аномальные паводки. А с начала 2026 года в Каспийское море было направлено 6,16 млрд кубометров воды, говорится в сообщении ведомства.