Более 6 млрд кубометров воды направили в Каспий с начала года

АСТАНА, 5 июн — Sputnik. Более 6 млрд кубометров воды направлено в Каспийское море с начала текущего года, заявил глава Минводных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на встрече с жителями Атырауской области.
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По данным Жайык-Каспийской бассейновой инспекции, за последние 2,5 года в Каспийское море было направлено более 35 млрд кубометров воды. Из них почти половина — более 17 млрд кубометров — пришлись на 2024 год, когда наблюдались аномальные паводки. А с начала 2026 года в Каспийское море было направлено 6,16 млрд кубометров воды, говорится в сообщении ведомства.
Министерство, подчеркнул, провело инвентаризацию промпредприятий Казахстана.
«Принятый в прошлом году Водный кодекс обязывает предприятия разработать пятилетние планы перехода на повторное водоснабжение, а имеющиеся системы — модернизировать с применением наилучших доступных технологий», — отмечается в сообщении.
На сегодня разработаны 168 планов. Подобные документы должны разработать все предприятия страны.
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Благодаря мерам господдержки в Казахстане в пять раз ускорились темпы внедрения водосберегающих технологий орошения.
«До 2024 года темпы внедрения подобных систем составляли в среднем 30 тысяч га в год. В 2024 и 2025 годах данный показатель достиг 150 тысяч га в год», — напомнил министр.
В Атырауской области в 2025 году с применением дождевальных и капельных систем было орошено 9,3 тыс. га земель, что позволило сэкономить 12,8 млн кубометров воды. В текущем году водосберегающие технологии дополнительно внедрены на площади 800 гектаров.
«Наша задача — обеспечить рациональное и экономное использование водных ресурсов, а также своевременный доступ к воде там, где она действительно необходима — на посевных площадях, на предприятиях и в домах граждан, не допуская ее потерь», — отметил министр.
Вода — основа устойчивого развития, продовольственной безопасности и благополучия населения. Поэтому наряду с модернизацией инфраструктуры и внедрением современных технологий важно формирование культуры ответственного использования водных ресурсов.