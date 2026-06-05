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В Ростовской области за сутки спасатели потушили шесть техногенных пожаров

Сотрудники МЧС ликвидировали последствия четырех ДТП в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшие сутки 4 июня спасатели ликвидировали шесть техногенных пожаров. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МЧС России.

— За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали шесть техногенных пожаров и последствия четырех дорожно-транспортных происшествий, — поделились данными представители ведомства.

Для устранения последствий всех происшествий привлекались значительные силы спасателей. Всего на различные вызовы выезжали 112 человек личного состава, а также было задействовано 28 единиц специальной техники.

Напомним, накануне в Ростовской области зафиксировали ухудшение погодных условий на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции предупредили водителей о риске возникновения аварий из-за осадков и аквапланирования. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию во время движения.

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