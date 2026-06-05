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Три лишних копыта: на посту ДПС в Хабаровске поймали грузовик с «нелегальными» лошадьми

Перемещение животных без документов является нарушением требований закона «О ветеринарии».

Источник: AmurMedia

В Хабаровске в ходе совместной работы государственных инспекторов Приморского межрегионального управления Россельхознадзора с сотрудниками дорожно-патрульной службы госавтоинспекции на посту ДПС на трассе «Чита-Хабаровск» был остановлен грузовой автомобиль, перевозивший 5 лошадей, сообщает пресс-служба Управления.

«При проведении контроля инспектором Управления Россельхознадзора установлено, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены только на двух животных, еще одна взрослая лошадь и два жеребенка перевозятся без ветеринарных сопроводительных документов и без согласования маршрута перевозки», — говорится в сообщении.

Со слов владельца Петрова Е. А., лошади были приобретены им Амурской области и перевозились в с. Уссурка Приморского края для дальнейшего содержания.

Перемещение животных без профилактических, диагностических, лечебных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения болезней животных, является нарушением требований закона «О ветеринарии».

Управлением Россельхознадзора по факту выявленного нарушения Петрову Е. А. выдано требование о возврате трех животных (взрослой 1 лошади и жеребят) без документов на пункт погрузки — п. Талакан Амурской области.

Кроме того, информация о выявленном нарушении направлена в Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края, Управление ветеринарии Амурской области и Государственную ветеринарную инспекцию Приморского края.

Отметим, с начала года по информации Управления Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю Управлением Россельхознадзора зафиксирована незаконная перевозка 33 сельхозживотных.