Три лишних копыта: на посту ДПС в Хабаровске поймали грузовик с «нелегальными» лошадьми

«При проведении контроля инспектором Управления Россельхознадзора установлено, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены только на двух животных, еще одна взрослая лошадь и два жеребенка перевозятся без ветеринарных сопроводительных документов и без согласования маршрута перевозки», — говорится в сообщении.