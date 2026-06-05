Росприроднадзор усилил контроль за торговлей дикими животными в интернете

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Росприроднадзор усиливает контроль за торговлей дикими животными в интернете, выстраивает диалог с маркетплейсами по предотвращению таких продаж, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Торговля дикими животными в интернете — новый вызов для нас. Это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира. При выявлении сайтов с объявлениями о продаже диких животных Росприроднадзор направляет информацию в прокуратуру для их блокировки», — сказала Радионова.
Кроме того, по ее словам, ведомство обратилось к президенту России Владимиру Путину с инициативой наделить его полномочиями по досудебной блокировке таких ресурсов.
«Глава государства поддержал это предложение и дал соответствующее поручение. Оно сейчас прорабатывается Минприроды России и другими заинтересованными ведомствами», — пояснила глава Росприроднадзора.
«Одновременно мы взаимодействуем с Роскомнадзором и ведем работу по выстраиванию диалога с крупнейшими российскими маркетплейсами для предотвращения торговли дикими животными в интернете», — подчеркнула Радионова.