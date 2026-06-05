Росприроднадзор усилил контроль за торговлей дикими животными в интернете

«Торговля дикими животными в интернете — новый вызов для нас. Это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира. При выявлении сайтов с объявлениями о продаже диких животных Росприроднадзор направляет информацию в прокуратуру для их блокировки», — сказала Радионова.