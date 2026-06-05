Готовимся к худшим сценариям: калининградские спасатели провели учения с обрушением высотки на Московском проспекте

Установленные на доме несколько лет назад датчики показали, что трещины на стенах превысили критические отметки в 10 см. По словам Елены дятловой, никто не может сейчас дать гарантий, что если дом № 70 начнёт падать самостоятельно, то он не потащит за собой дом № 68, в котором остаются люди.