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Готовимся к худшим сценариям: калининградские спасатели провели учения с обрушением высотки на Московском проспекте

К тренировкам привлекли коммунальные предприятия города.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде спасатели провели учения, легендой которых стало обрушение дома на Московском проспекте, 70. О результатах тренировки рассказали в мэрии.

В качестве учебного полигона выбрали заброшенное здания рядом с РТС «Восточная», несколько этажей внутри помещения завалены бетоном и кирпичами, что стало идеальными условиями для отработки навыков работы с альпинистским снаряжением, пневмоинструментом и бензорезами. Перед спасателями поставили задачу — разыскать под завалами всех раненых и погибших. Работать специалистам пришлось в плотных клубах дыма, чтобы создать атмосферу, приближённую к реальным событиям, поставили аудиоколонки, через которые транслировались крики пострадавших о помощи.

К учениям также привлекли городские коммунальные предприятия: «Чистота», «Гидротехник», «Калининградтеплосеть».

«В случае подобного развития событий понадобится много тяжёлой техники, которая есть на балансе учреждений. Каждый сотрудник, каждый водитель должен чётко знать и понимать свою миссию в спасательной операции», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Установленные на доме несколько лет назад датчики показали, что трещины на стенах превысили критические отметки в 10 см. По словам Елены дятловой, никто не может сейчас дать гарантий, что если дом № 70 начнёт падать самостоятельно, то он не потащит за собой дом № 68, в котором остаются люди.

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