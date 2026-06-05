В Хабаровском крае энергетики взяли 820 тысяч рублей, но трубы не заменили

В Хабаровском крае ресурсоснабжающую организацию обязали вернуть около 820 тысяч рублей из-за невыполненной инвестпрограммы. Нарушения выявила прокуратура Ульчского района, сообщили в прокуратуре края.
Проверка касалась сферы ЖКХ в селе Богородское. По данным надзорного ведомства, компания должна была реконструировать участки тепловых сетей общей протяжённостью более километра — заменить старые стальные трубы с минеральной ватой на трубы с пенополиуретановой изоляцией.
Однако работы по инвестпрограмме выполнены не были. При этом деньги на эти цели фактически поступали через тариф на тепловую энергию, который оплачивали муниципальные учреждения. В прокуратуре посчитали это необоснованным обогащением.
Прокурор Ульчского района обратился в суд с иском о взыскании средств в пользу Ульчского муниципального района. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства.
Теперь ресурсоснабжающая организация должна вернуть около 820 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.