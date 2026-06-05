ИТ-холдинг Т1 и минцифры Республики Татарстан будут совместно развивать цифровые сервисы в сфере здравоохранения

«В 2025 году мы запустили программу прорывных ИТ-решений, цель которой — создать в Татарстане единое цифровое пространство для повышения качества жизни наших граждан и конкурентоспособности экономики. А в этом году республика стала первой из регионов России, кто запустил свою программу развития искусственного интеллекта, благодаря которой мощности ИИ смогут использовать не только органы власти, но и врачи, учителя и бизнес. Мы будем рады рассмотреть возможность запуска в рамках этих программ совместных проектов с ИТ-холдингом Т1», — прокомментировал Илья Начвин, министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.