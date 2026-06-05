Красноярцы планируют продлить себе отдых на День России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 15% работающих горожан намерены взять отпуск или отгулы, чтобы продлить выходные на День России.
В этом году при пятидневной рабочей неделе жители будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 июня.
Большинство опрошенных (64%) сообщили, что ограничатся официальными выходными и не планируют брать дополнительные дни отдыха, по данным опроа SuperJob.
Чаще всего продлить отдых хотят мужчины — 17% против 14% среди женщин. Среди молодежи до 35 лет таких меньше — 10%, чем среди более старших респондентов — 20%.