Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы планируют продлить себе отдых на День России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 15% работающих горожан намерены взять отпуск или отгулы, чтобы продлить выходные на День России.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 15% работающих горожан намерены взять отпуск или отгулы, чтобы продлить выходные на День России.

В этом году при пятидневной рабочей неделе жители будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 июня.

Большинство опрошенных (64%) сообщили, что ограничатся официальными выходными и не планируют брать дополнительные дни отдыха, по данным опроа SuperJob.

Чаще всего продлить отдых хотят мужчины — 17% против 14% среди женщин. Среди молодежи до 35 лет таких меньше — 10%, чем среди более старших респондентов — 20%.