На ПМЭФ обсудили развитие авиасообщения Хабаровского края с центральной Россией.

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Сергеем Александровским. Главными темами переговоров стали увеличение пассажиропотока, расширение географии полетов и повышение доступности перелетов между Дальним Востоком и центральной частью страны. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Для Хабаровского края качество авиасообщения — это прямой фактор качества жизни. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: транспортная доступность для дальневосточников имеет критическое значение», — заявил глава региона.
Дмитрий Демешин выразил благодарность руководителю «Аэрофлота» за увеличение частоты рейсов по направлению «Хабаровск — Москва» в летний сезон 2026 года. Напомним, количество рейсов вырастет до 32 в неделю, что на 11 больше показателей прошлого года. Губернатор подчеркнул, что это решение напрямую отвечает запросам жителей края.
Сегодня маршрутная сеть«из Хабаровска охватывает ключевые внутренние и зарубежные направления. Регулярные рейсы выполняются в Москву, а также во Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Иркутск и Красноярск. Международная программа включает полеты в Бангкок, Пхукет и китайский Санью. Благодаря код-шерингу с авиакомпанией “Аврора” доступны рейсы в Пекин, Харбин и Шанхай.
На встрече Дмитрий Демешин и Сергей Александровский также обсудили планы по дальнейшему расширению маршрутной сети из краевой столицы.