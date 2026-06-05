На ПМЭФ обсудили развитие авиасообщения Хабаровского края с центральной Россией.

Дмитрий Демешин выразил благодарность руководителю «Аэрофлота» за увеличение частоты рейсов по направлению «Хабаровск — Москва» в летний сезон 2026 года. Напомним, количество рейсов вырастет до 32 в неделю, что на 11 больше показателей прошлого года. Губернатор подчеркнул, что это решение напрямую отвечает запросам жителей края.