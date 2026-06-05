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Нижегородцам чаще предлагают вакансии в высшем и среднем менеджменте

Спрос на таких специалистов вырос на 71%

Источник: Живем в Нижнем

Число вакансий в сфере «Высший и средний менеджмент» выросло в Нижегородской области на 71%. Эксперты hh.ru представили топ-10 профессиональных отраслей с наиболее высокой динамикой роста спроса на сотрудников.

Согласно данным, весной работодатели заметно активизировались в поиске специалистов. Аналитики объясняют такую ситуацию традиционным сезонным оживлением рынка труда. К лету количество вакансий для соискателей также выросло в автомобильном бизнесе (+36%). В топ-3 по этому показателю вошел рабочий персонал.

Кроме того, в десятку попали такие сферы, как стратегия, инвестиции и консалтинг, туризм, гостиницы и рестораны, административный персонал, искусство, развлечения и массмедиа, медицина и фармацевтика, а также ИТ.

Ранее мы писали, что нижегородские подростки могут зарабатывать летом 50 000 рублей.