Сильные дожди и грозы: погода в Калининграде 5 июня

Днём в пятницу, 5 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +22°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба.
На побережье днём ожидается температура +18°C, а в центре региона — до +22°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) температура поднимется до +22°C. Ночные температуры с перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +15°C), а на востоке региона прохладнее (до +13°C). На территории всей области пройдут умеренные дожди, местами сильные.
По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждет пасмурная погода с небольшими дождями. Утром температура в Калининграде будет в районе +17,4°C. Днем она поднимется до +20,7°C, а вечером опустится до +15°C. Утром прогнозируется юго-восточный ветер, который днем сменится на северный, а вечером — на северо-западный. Влажность — на уровне 73−84%.
Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о комфортном июньском тепле с периодическими дождями и грозами в конце недели. «Утром потеплеет до +18…+21°C к полудню (у морского побережья до +16…+18°C), облачно с прояснениями, без осадков. Днем в Калининграде и области до +20…+23°C (в восточной и северной части области до +24…+25°C), у побережья и на западе региона до +16…+19°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня (после 14−15 часов) ожидаются периодические дожди/ливни, местами сильные, вероятны грозы (особенно в южной, центральной, восточной и северной части региона, у западного побережья осадки наименее вероятны). После обеда в Калининграде и на западе похолодает до +17…+19°C. Вечером в Калининграде и на западе региона похолодает до +13…+15°C к закату, на востоке области до +15…+17°C. Облачно, временами ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы (особенно на востоке и севере региона)», — отмечают синоптики-любители.