Сильные дожди и грозы: погода в Калининграде 5 июня

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о комфортном июньском тепле с периодическими дождями и грозами в конце недели. «Утром потеплеет до +18…+21°C к полудню (у морского побережья до +16…+18°C), облачно с прояснениями, без осадков. Днем в Калининграде и области до +20…+23°C (в восточной и северной части области до +24…+25°C), у побережья и на западе региона до +16…+19°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня (после 14−15 часов) ожидаются периодические дожди/ливни, местами сильные, вероятны грозы (особенно в южной, центральной, восточной и северной части региона, у западного побережья осадки наименее вероятны). После обеда в Калининграде и на западе похолодает до +17…+19°C. Вечером в Калининграде и на западе региона похолодает до +13…+15°C к закату, на востоке области до +15…+17°C. Облачно, временами ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы (особенно на востоке и севере региона)», — отмечают синоптики-любители.