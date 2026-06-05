Волгоградцев атакуют клещи: какие части тела осматривать после прогулок

Уже 555 человек обратились в медорганизации Волгоградской области по поводу присасывания клещей. Из них 188 — дети. Уже есть случай заражения Крымской геморрагической лихорадки.
Данными поделились в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве сообщают, что большая часть пострадавших — горожане, жители Волгограда и Волжского. Также к медикам обращались пациенты из Михайловского муниципального округа, Урюпинского и Котельниковского районов.
Санврачи предупреждают о необходимости соблюдения правил безопасности: применении спецсредств от клещей и правильном ношении защитной одежды. Искать членистоногих после прогулок на природу нужно в волосистой части головы, за ушами и на шее, в подмышечной впадине и пупке, под коленями и на внутренней поверхности бедер — они предпочитают участки тела с тонкой кожей.
Снятого клеща рекомендуют доставить на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии на улице Ангарской, 13б в Волгограде. Исследования платные.
Ранее сообщалось, что ученые придумали, как на два года «отключить» «плохой» холестерин — решение подсказала природа.