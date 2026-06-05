Волгоградцев атакуют клещи: какие части тела осматривать после прогулок

Санврачи предупреждают о необходимости соблюдения правил безопасности: применении спецсредств от клещей и правильном ношении защитной одежды. Искать членистоногих после прогулок на природу нужно в волосистой части головы, за ушами и на шее, в подмышечной впадине и пупке, под коленями и на внутренней поверхности бедер — они предпочитают участки тела с тонкой кожей.