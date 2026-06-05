Нити поколений через ткань искусства: в Художественном музее Комсомольска открылась выставка «Преемственность»

В экспозицию вошли работы выпускников детской художественной школы, их педагогов, студентов и мастеров кисти. Идея в том, чтобы показать смену поколений через картины принадлежит заслуженным художникам Сергею Маликову и Александру Потехину. Александр Потехин, автор проекта «Преемственность», член Союза художников России: Молодые художники идут по их стопам. Тоже уходят в творчество. Здесь, в Комсомольске продолжают идеи нашего союза. Всего представлено 64 работы. Экспозицию готовили с начала года. Задача — показать, чему научились дети за весь период обучения в художественной школе. Выставку проводят накануне дня города на протяжении более, чем 20 лет. Анна Волгина, старший методист Детской художественной школы им. Цивилева: Тут большая заслуга нашего городского отделения Союза художников. они всегда мотивированы и готовы во всём помогать. Многие художники — наши преподаватели и держат этот проект на плаву. Масштабный вневременной проект живет, чтобы выпускники школы равнялись на мастеров, а горожане видели возможности художественного образования.