Газовоз взорвался в Мексике, огромный огненный шар сняли на видео

В мексиканском городе Тепеака утром 4 июня взорвался газовоз, который, как предполагается, перевозил краденое топливо. Момент взрыва запечатлели очевидцы. После взрыва топливо превратилось в огромный огненный шар. Об этом сообщает New York Post.
На кадрах из социальных сетей видно, как на горизонте недалеко от города бушует адское пламя. А в небо поднимается огромный столб густого черного дыма. Издание отмечает, что после взрыва раздался громкий хлопок.
На днях жители американского штата Массачусетс слышали мощный звук, схожий с взрывами. По сообщениям очевидцев, около 14:00 по местному времени (21:00 мск) в ряде мест штата прозвучал похожий на взрыв гул. Кроме того, некоторые люди ощущали вибрацию.