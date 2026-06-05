«Охотники за привидениями» заявили о победе над полтергейстом в Арзамасе

Активисты организации «Настоящие охотники за приведениями» совместно с местными властями победили полтергейст в одной из квартир Арзамаса. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Напомним, что «приведение» пугало жильцов два года. Помимо испорченной посуды, мебели и техники владельцы квартиры жаловались на синяки от «барабашки». В прошлом году исследователи паранормальных явлений дали сущности имя — Флис. Желая от нее избавиться, арзамасцы обратились в мэрию, однако там им отказали.
Как стало известно, полтергейст всё же удалось победить. Представители всероссийской организации «Настоящие охотники за приведениями» направили письменные рекомендации в мэрию, которые были выполнены. Сейчас, по словам активистов, «приведение» не беспокоит хозяйку квартиры, одна даже начала там ремонт.
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