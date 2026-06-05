«Охотники за привидениями» заявили о победе над полтергейстом в Арзамасе

Напомним, что «приведение» пугало жильцов два года. Помимо испорченной посуды, мебели и техники владельцы квартиры жаловались на синяки от «барабашки». В прошлом году исследователи паранормальных явлений дали сущности имя — Флис. Желая от нее избавиться, арзамасцы обратились в мэрию, однако там им отказали.