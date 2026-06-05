В Приморье из-за ДТП с тремя грузовиками перекрыли трассу А-370

На федеральной трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае произошло ДТП с участием трех грузовиков, в результате которого движение полностью перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба управления областного МВД.
Авария произошла на 600-м км автодороги Хабаровск — Владивосток. По предварительным данным, водитель грузовика Foton Auman не выдержал дистанцию и столкнулся с другим Foton Auman. После удара одна из машин выехала на встречную полосу и столкнулась со стоящим тягачом Volvo FH.
В результате происшествия проезжая часть оказалась заблокирована. Для объезда организованы альтернативные маршруты через населенные пункты Абражеевка и Осиновка.
«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.
В марте на трассе А-370 произошла авария с участием 25 машин, в результате которой пострадал один человек.
До этого, в январе, в Хасанском округе Приморского края произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автовоза. Жертвами аварии стали три человека — водитель автобуса и двое пассажирок. Еще пять человек получили травмы.
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