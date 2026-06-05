Раскрыта стоимость принадлежащей Прохору Шаляпину недвижимости

Ранее артист рассказывал о затратах на ремонт одной из квартир. По словам Шаляпина, первоначально он рассчитывал уложиться в 5 млн рублей, однако в итоге расходы достигли 11 млн. Певец отмечал, что только стоимость кухонного гарнитура превысила миллион рублей.