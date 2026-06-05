Раскрыта стоимость принадлежащей Прохору Шаляпину недвижимости

Певец Прохор Шаляпин владеет недвижимостью общей стоимостью более 150 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По данным издания, в начале прошлого года артист приобрел квартиру в Мытищах для своей матери. С учетом ремонта и обстановки стоимость жилья оценивается примерно в 14 млн рублей.
Кроме того, летом 2025 года Шаляпин стал владельцем двух квартир в Москве. Как утверждается, обе находятся в одном доме и расположены на одном этаже.
Самым дорогим объектом недвижимости артиста, по информации канала, является квартира в Сочи площадью 400 квадратных метров. Это жилье певец получил по наследству от подруги своей бабушки. Стоимость объекта оценивается примерно в 130 млн рублей.
Сообщается, что квартира в Сочи сдается в аренду. Доход от нее Шаляпин делит с внуком прежней владелицы недвижимости.
Ранее артист рассказывал о затратах на ремонт одной из квартир. По словам Шаляпина, первоначально он рассчитывал уложиться в 5 млн рублей, однако в итоге расходы достигли 11 млн. Певец отмечал, что только стоимость кухонного гарнитура превысила миллион рублей.
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