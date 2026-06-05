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Раскрыта стоимость принадлежащей Прохору Шаляпину недвижимости

Певец Прохор Шаляпин владеет недвижимостью общей стоимостью более 150 млн рублей.

Певец Прохор Шаляпин владеет недвижимостью общей стоимостью более 150 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, в начале прошлого года артист приобрел квартиру в Мытищах для своей матери. С учетом ремонта и обстановки стоимость жилья оценивается примерно в 14 млн рублей.

Кроме того, летом 2025 года Шаляпин стал владельцем двух квартир в Москве. Как утверждается, обе находятся в одном доме и расположены на одном этаже.

Самым дорогим объектом недвижимости артиста, по информации канала, является квартира в Сочи площадью 400 квадратных метров. Это жилье певец получил по наследству от подруги своей бабушки. Стоимость объекта оценивается примерно в 130 млн рублей.

Сообщается, что квартира в Сочи сдается в аренду. Доход от нее Шаляпин делит с внуком прежней владелицы недвижимости.

Ранее артист рассказывал о затратах на ремонт одной из квартир. По словам Шаляпина, первоначально он рассчитывал уложиться в 5 млн рублей, однако в итоге расходы достигли 11 млн. Певец отмечал, что только стоимость кухонного гарнитура превысила миллион рублей.

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