С 5 июня в красноярских Водниках изменится схема движения четырех автобусов

В Красноярске с 09:00 5 июня временно изменится схема движения автобусов в районе Водников. Это связано с ремонтом теплосети. Из маршрутов № 6, № 8, № 10 и № 55 временно исключат участок по улице Затонской от улицы Грунтовой и часть улицы Алёши Тимошенкова. Также автобусы не будут останавливаться на остановках «Аптека», «Водокачка», «Поселок Водников» и «Столовая». Вместо них на маршрутах появятся остановки «Детская поликлиника», «Поселок Монтажников» и «Вариант 999». Временную остановку оборудуют в районе дома № 131 г на улице Алёши Тимошенкова, — уточнили в мэрии краевого центра. [caption id= «attachment_368446» align= «alignnone» width= «1186»] Скриншот с сайта admkrsk.ru[/caption] Автобусы № 6 и № 55 будут следовать через улицу Кутузова, маршрут № 10 — через улицу Грунтовую. Далее транспорт выйдет на улицу Монтажников и продолжит движение по привычным схемам. Конечной остановкой маршрута № 8 временно станет «ДК Кировский». Отметим, что изменения начнут действовать пятого июня с 09:00. Подрядчик планирует завершить работы вечером 15 июля. Читайте также: Часть улицы Затонской в Красноярске 5 июня перекроют почти на полтора месяца С 12 июня в Красноярске запретят остановку и стоянку у Дворца спорта имени Ивана Ярыгина С 5 июня на улице Алёши Тимошенкова в Красноярске ограничат движение транспорта.