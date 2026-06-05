В Хабаровском крае стартовало обустройство тропы «Легенды Сэвэнов»

В Хабаровском крае начались работы по благоустройству туристической тропы «Легенды Сэвэнов». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на данный момент геодезические работы ведутся на территории национального нанайского села Сикачи-Алян.
Специалисты приступили к подготовке основания тропы и установке реперных точек — специальных знаков, фиксирующих высоту над уровнем моря. Они помогают геодезистам при проектировании объектов. Предполагается, что уже к этой осени маршрут «Легенды Сэвэнов» будет готов к посещению местными туристами и гостями региона.
— Тропа не предусматривает сложных участков и крутых подъемов, поэтому будет удобна для посетителей разных возрастов, включая организованные туристические группы и школьников. Одним из важных элементов проекта станет визит-центр, где гости смогут получить информацию о культурном наследии территории, а также приобрести сувенирную продукцию, изготовленную представителями коренных малочисленных народов Севера, — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.
Помимо прочего, на территории туристической тропы возведут различные арт-объекты и информационные стенды, обустроят места отдыха и рекреационные зоны.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что Хабаровский край стал частью дальневосточного межрегионального маршрута «Восточное ожерелье России».