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В Хабаровском крае стартовало обустройство тропы «Легенды Сэвэнов»

Туристы смогут пройти маршрут уже осенью 2026 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае начались работы по благоустройству туристической тропы «Легенды Сэвэнов». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на данный момент геодезические работы ведутся на территории национального нанайского села Сикачи-Алян.

Специалисты приступили к подготовке основания тропы и установке реперных точек — специальных знаков, фиксирующих высоту над уровнем моря. Они помогают геодезистам при проектировании объектов. Предполагается, что уже к этой осени маршрут «Легенды Сэвэнов» будет готов к посещению местными туристами и гостями региона.

— Тропа не предусматривает сложных участков и крутых подъемов, поэтому будет удобна для посетителей разных возрастов, включая организованные туристические группы и школьников. Одним из важных элементов проекта станет визит-центр, где гости смогут получить информацию о культурном наследии территории, а также приобрести сувенирную продукцию, изготовленную представителями коренных малочисленных народов Севера, — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.

Помимо прочего, на территории туристической тропы возведут различные арт-объекты и информационные стенды, обустроят места отдыха и рекреационные зоны.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что Хабаровский край стал частью дальневосточного межрегионального маршрута «Восточное ожерелье России».