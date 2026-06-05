В Хабаровском крае стартовало обустройство тропы «Легенды Сэвэнов»

Специалисты приступили к подготовке основания тропы и установке реперных точек — специальных знаков, фиксирующих высоту над уровнем моря. Они помогают геодезистам при проектировании объектов. Предполагается, что уже к этой осени маршрут «Легенды Сэвэнов» будет готов к посещению местными туристами и гостями региона.